ليبيا.. الجيش يصد هجوما على منطقة "زلة" النفطية

أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لميليشيات "سرايا الدفاع عن بنغازي" بالقرب من منطقة زلة وسط جنوب البلاد.

وقالت المصادر إن ميليشيات سرايا الدفاع التابعة للمفتي المعزول "الصادق الغرياني" حاولت ليل البارحة الثلاثاء – الأربعاء الهجوم بأكثر من 20 سيارة مسلحة على منطقة زلة قبل أن تنسحب بعد صد هجومها وقتل 8 عناصر منها وتدمير سيارتين.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات السرايا التي هزمت قبل أسابيع أثناء محاولتها التقدم باتجاه بنغازي تحاول تحويل معاركها باتجاه حقول النفط جنوب الهلال النفطي، لاسيما زلة ومرادة الواقعتين بالصحراء جنوب اجدابيا حيث تتنقل ميليشيات السرايا بحرية كاملة.

وفي سرت، أعلنت قيادة القوات الأميركية في إفريقيا "افريكوم" أنها نفذت ثماني غارات جوية مساء أمس الأربعاء لتصل غاراتها إلى 28 غارة من انطلاقتها بداية الشهر الجاري في سرت.

من جهته، أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي أن القتال ما زال دائرا وسط المدينة ضد مقاتلي "داعش"، مشيرا إلى سيطرة قوات البنيان المرصوص على مجمع فنادق بالقرب من القصور الرئاسية بالمدينة يوم أمس.

وبين المركز أن القتال سيتحول قريبا باتجاه مستشفى "ابن سينا" أحد أهم معاقل "داعش" بالمدينة قبل الإعلان عن المعركة النهائية التي أعلن عن الانتهاء من استعداداتها بالاتجاه إلى الحي السكني الثاني والثالث.