ليبيا.. البنيان المرصوص تنفي وجود قوات أجنبية على الأرض

أعلن الناطق باسم عملية #البنيان_المرصوص في #ليبيا محمد الغصري أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ستستكمل فرض سيطرتها على مدينة #سرت بالكامل واستعادتها خلال الأيام القليلة القادمة من المتطرفين، بعد هزيمتهم وإلحاق خسائر فادحة في صفوفهم حسب قوله.

كما نفى الغصري وجود أي قوات أجنبية على الأرض، مؤكداً أن جميع المقاتلين ليبيون، والمشاركة الأميركية في العمليات اقتصرت فقط على الدعم والغطاء الجوي.

وأكد المسؤول الليبي سقوط 350 قتيلا في صفوف القوات الليبية في معركة استعادة سرت. وكانت القوات الموالية لـ #حكومة_الوفاق الوطني قد تمكنت من السيطرة على قصور الضيافة الرئاسية والفندق المتاخم لها بسرت، وذلك غداة تحقيقها تقدما كبيرا تمثل في استعادتها عدة مقار، أبرزها مجمع "واغادوغو" الواقع في قلب المدينة والذي يعد مقر قيادة لتنظيم #داعش.