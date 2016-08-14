ليبيا تبلغ إيطاليا بوجود عناصر من داعش قرب ميلانو

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأحد أن السلطات الليبية أبلغت #إيطاليا بوجود خلية متطرفة قرب #ميلانو ، وهي على صلة بأحد قادة تنظيم #داعش.

وتكشف وثائق عثر عليها عناصر في أجهزة الاستخبارات الليبية في #سرت بعد استيلاء النظام على مقرات تنظيم داعش هذا الأسبوع، وجود هذه الشبكة، كما قال عدد من وسائل الإعلام الإيطالية، ومنها "كورييري ديلا سيرا".

وهؤلاء الناشطون المتمركزون قرب ميلانو شمال إيطاليا، يأتمرون بـ #أبو_نسيم ، وهو تونسي في الـ47 من العمر، وعاش في البلاد خلال شبابه، ثم قاتل في أفغانسنتان و #سوريا قبل أن يصبح قائدا في تنظيم "داعش في #ليبيا في 2014.

وتتخوف #روما التي أعلنت فيها حالة استنفار مرتفعة لمواجهة التهديد الإرهابي، من أن يجتاز مقاتلون من تنظيم "داعش" أتوا من سرت عبر البحر المتوسط على متن سفن للمهاجرين، من أجل شن هجمات في البلاد.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة عمليات إبعاد الأجانب المشبوهين بالتطرف.