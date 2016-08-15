ليبيا.. داعش يتبنى هجومين انتحاريين في سرت

أعلن تنظيم داعش أن اثنين من انتحارييه فجرا الأحد سيارتين مفخختين قرب تجمعين للقوات الموالية لحكومة #الوفاق الوطني الليبية في #سرت حيث تدور معارك ضارية بين الطرفين، متحدثا عن مقتل واصابة "العشرات"، في حصيلة نفتها القوات الموالية للحكومة.

وقال التنظيم في بيان صدر باسم "ولاية طرابلس" وتناقلته مواقع متطرفة الاثنين إن الانتحاريين وهما تونسي ومصري "تمكنا من تفجير سيارتيهما المفخختين وسط تجمعين (لقوات) #حكومة_الوفاق في المحور الغربي لمدينة سرت، ليحصدا منهم العشرات".

وأضاف التنظيم أن مقاتليه قاموا بعدها باستهداف القوات الموالية للحكومة "بعدة عبوات ناسفة".

ولكن رضا عيسى المتحدث باسم عملية #البنيان_المرصوص التي تشنها قوات حكومة الوفاق لطرد #داعش من سرت نفى في اتصال مع وكالة فرانس برس "الحصيلة المضخمة التي تندرج في إطار الدعاية التي ينتهجها" التنظيم.

وقال عيسى "أمس (الأحد) تعاملت قواتنا مع ما لا يقل عن سيارتين مفخختين. واحدة فقط انفجرت وأصابت قواتنا والأخرى تم قتل سائقها قبل أن يتمكن من تفجيرها".

يأتي الهجوم في حين واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمها في سرت حيث بسطت سيطرتها على مزيد من المباني وتحاول دحر الإرهابيين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.