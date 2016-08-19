الطائرات الأميركية تمهد لاقتحام آخر مواقع داعش بسرت

شنت الطائرات الأميركية غارات مكثفة استهدفت تجمعات التنظيم في الحيين الأول والثالث تمهيدا لاقتحامهما برا، وذلك ردا على الهجمات الانتحارية التي شنها تنظيم داعش على مواقع قوات الوفاق في سرت الليبية.

يأتي هذا وسط استمرار مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وعناصر داعش خلال عملية تطهر الأحياء من فلول داعش.

وكان تنظيم داعش قد زج بعشرات الانتحاريين في #سرت منذ بدء معارك قبل ثلاثة أشهر سقط في #صفوف قوات الوفاق أكثر من ثلاث مئة وخمسين قتيلا، ونحو ألفي جريح، وبين هؤلاء هناك حالات بتر وإعاقة عادة ما تنقل إلى مستشفى ميداني أول قريب من الجبهة.

وأكد المتحدث باسم عملية #البنان_المرصوص أن قواته نفذت عملية نوعية داخل #الحي الثالث مكنتها من استهداف عدد من قناصي #داعش ومحاصرتهم فوق سطح مدرسة اليرموك بشارع امراح.

وأعلنت قيادة أفريكوم أن طائراتها نفذت اثنتين وستين #غارة_جوية دقيقة ضد مواقع داعش في سرت منذ انطلاق عملية برق أوديسا بداية #الشهر الجاري.