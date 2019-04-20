ليبيا.. مطلوب دولياً يظهر مجدداً إلى جانب قوات الوفاق

ظهر قائد أهم عصابات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في ليبيا مجدداً، يقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

فقد ظهر عبد الرحمن الميلادي، المكنى بـ "البيدجا"، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وفرنسا على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر، مجدداً قبل يومين إلى جانب مسلحين آخرين وهم يقاتلون في ضمن الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل، البيدجا مع مقاتلين في أحد محاور جنوب طرابلس.

وكان الميلادي، الملاحق من قبل مكتب النائب العام الليبي والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بتهمة الاتجار بالبشر، ظهر مطلع أبريل، يقود المعارك ضد قوات الجيش الليبي، داخل العاصمة طرابلس.

والتقطت صورة للميلادي (32 سنة) ـ الذي يعمل قائد حرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بمدينة الزاوية ـ مع مجموعة من المسلحين، التابعين لكتيبة القيادي شعبان هدية، المكنى بـ"أبو عبيدة الزاوي"، المحسوب على الجماعة الليبية المقاتلة، التي يترأسها عبد الحكيم بلحاج المقيم في تركيا، بالقرب من مطار طرابلس العالمي.