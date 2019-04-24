ليبيا.. أوامر قبض على 23 ضابطاً تعاونوا مع الميليشيات

أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الثلاثاء، عن أوامر صادرة من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس وبعض المناطق بالمنطقة الغربية.

وكان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء فرج الصوصاع، أصدر أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع ميليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش.

موضوع يهمك ارتفعت حصيلة التفجيرات التي طالت 3 كنائس و4 فنادق في سريلانكا الأحد إلى 359 قتيلاً، بينهم 45 طفلاً على الأقل و40... 8 انتحاريين وامرأة روعوا سريلانكا.. حاصدين 359 قتيلاً العرب و العالم

وقال المدعي العام العسكري إن "أمر القبض جاء بالنظر إلى الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات غير المشروعة داخل ليبيا"، متهماً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي للجماعات الإجرامية.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي كان أكد أيضاً في مؤتمره الصحفي الثلاثاء، إسقاط طائرة لقوات حكومة الوفاق خلال العمليات العسكرية اليوم، مضيفاً أن مصير الطيار الذي كان على متنها مجهول".