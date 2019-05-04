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الجيش الليبي: دواعش وعناصر من القاعدة يعالجون في مصراتة

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أن عدداً من الإرهابيين المطلوبين دوليًا ومحليًا يعالجون في المستشفى الميداني الإيطالي في مدينة مصراتة.

وكشف متحدث باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش، مساء الجمعة، عن أسماء عدد من الإرهابيين، داعيًا وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة إلى مخاطبة السلطات الإيطالية "التي خصصت المستشفى لمكافحة الإرهاب وليس لدعمه".

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وقال في بيان: "وردت معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بأن عددا من الإرهابين المطلوبين دوليا ومحليا، الذين قاتلوا مع التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين يعالجون في المستشفى الميداني الإيطالي وهم:

- محمد عبدالغني، المعروف بـ"أبو الزبير" من تنظيم داعش

- أسعد خضير الشامي المعروف بـ"أبو قتادة" من خلايا تنظيم بيت المقدس

- عبدالوهاب محمود العسلي من تنظيم بيت المقدس

- أبوالليث من تنظيم قاعدة المغرب العربي

- حسن عبدالودود المشهور بآبي السياف من تنظيم داعش

عناصر مسلحة في مصراتة موالية لحكومة الوفاق الليبية(فرانس برس- أرشيفية) عناصر مسلحة في مصراتة موالية لحكومة الوفاق الليبية(فرانس برس- أرشيفية)

- أيمن طاهر الإسكندراني وكنيته "أبو فاطمهة"

- عبدالله الحسن العراقي من تنظيم داعش الجزائري

- سعيد المشغول وكنيته أبو البراء من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي

- إبرهيم عاطف خضير أبو الدهماء من جيش المرابطين

بالإضافة إلى وجود أعداد أخرى من العناصر الإرهابية التابعين لهشام عشماوي الإرهابي المقبوض عليه في مدينة درنه".

إلى ذلك، أكد الجيش الليبي أنه يضع تلك الحقيقة أمام كل الذين يقاتلون إلى جانب هؤلاء الإرهابيين من صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق، وأمام أهل مدينة مصراتة لكي يعرفوا الحقيقة، مشدداً على أن قوات الجيش عازمة على اجتثاث الجماعات الإرهابية.

كلمات دالّة

#داعش, #القاعدة, #مصراتة, #الجيش الليبي, #المستشفى الإيطالي
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