أفاد سكانٌ محليون باندلاع اشتباكات عنيفة قرب مركز العاصمة الليبية طرابلس، فيما تتقدم قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

وقال مساعد رئيس أركان الجيش الليبي، سراج المجبري، إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بُعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

فيما أفادت مصادر محلية أن القتال يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي.

وكان حفتر قد وعد بالعفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم لقواته، التي تخوض منذ أسابيع حرباً مع قوات حكومة فايز السراج، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال في مقابلة مع أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" أجريت بباريس: "من يقبلون رفع الراية البيضاء وتسليم سلاحهم والعودة إلى منازلهم سالمين، لن يطاردهم الجيش وسيتمتعون بعفو".

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد حذر في 21 مايو من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "بداية حرب طويلة ودامية"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.