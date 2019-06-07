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ليبيا.. الجيش يدمر ثاني درون تركية في أقل من 24 ساعة

المصدر: العربية.نت - منية غانمي
غارة على قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس
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أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن القوات الجوية، دمرت ليل الخميس طائرة تركية مسيّرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.

وأوضح العبيدي للعربية.نت، أن هذه ثاني مرة ينجح سلاح الجو الليبي في تدمير وإسقاط طائرات درون تركية الصنع في أقل من يوم، حيث قصف فجر الخميس طائرة تركية مسيّرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغارات على مواقع عسكرية ومدنية.

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ومنذ بداية العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس قبل شهرين، أسقطت قوات الجيش الليبي عددا من الطائرات المسيرة، بعضها مزوّد بإمكانية القصف، وأخرى مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير، وقالت إنها مرسلة من تركيا.

ويتهم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أنقرة، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.

كلمات دالّة

#درون تركية
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