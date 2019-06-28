الجيش الليبي يصد هجوماً لقوات الوفاق على بئر علاق

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أنه صدَّ هجوماً شنته قوات الوفاق على منطقة بئر علاق بين السبعية والعزيزية.

وكان الجيش أعلن فجر الجمعة أنه يستعد لشنّ عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة، من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوب غربي طرابلس من جديد، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات على أطراف المدينة التي تعتبر مركزاً لعمليات الجيش.

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وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن جميع القوات أصبحت جاهزة لتتحرك من جديد نحو غريان، بعد ترتيب صفوفها، تزامناً مع توجه تعزيزات عسكرية جديدة تابعة لقوات الصاعقة إلى المدينة لمساندة قوات الجيش، تمهيداً لاستعادتها.

يذكر أن قوات حكومة الوفاق الوطني، كانت أعلنت الأربعاء أنها بسطت نفوذها على مدينة غريان، التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.