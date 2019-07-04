بعد تدمير غرفة "الدرون".. استئناف الملاحة بمطار معيتيقة

استؤنفت فجر الخميس حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس بعدما توقفت لبضع ساعات إثر تعرّضه لقصف جوي من قبل الجيش الليبي، ولم يوقع خسائر بشرية.

وقال مصدر في المطار إنّ حركة الملاحة استؤنفت بعدما توقفت مساء الأربعاء إثر الغارة.

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تدمير غرفة التحكّم بالدرون

من جهته، أكّد اللواء أحمد المسماري المتحدّث باسم قوات حفتر أنّ الغارة التي شنّتها قواته أدّت إلى تدمير غرفة التحكّم الرئيسية بالطائرات المسيّرة في المطار.

وكتب المسماري على فيسبوك "قواتنا الجوية تدمر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية".

وكانت قوّات الجيش الليبي، أعلنت الأحد تدمير طائرة تركيّة مسيّرة في مطار معيتيقة، هي الرابعة التي يعلن تدميرها منذ بداية الاشتباكات جنوب طرابلس.

دعم تركي

ويتهم الجيش الليبي تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق عسكريا، وتقديم غطاء جوي لتقدمها بواسطة طائراتها المسيّرة.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية وهو يستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ عام 2014.

وتقتصر الرحلات الجوية المدنية في البلاد على شركات طيران ليبية تسيّر رحلات داخلية وخارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا.

يذكر أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يقود منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.