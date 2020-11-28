عملية نوعية.. الجيش الليبي يعتقل قيادياً من القاعدة

أعلنت قوات القيادة العامة للجيش الوطني في ليبيا، السبت، اعتقال 7 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد.



في التفاصيل، كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في منشور لها عبر فيسبوك، أن قواتها ألقت القبض على هذه العناصر الإرهابية من القاعدة في عملية أمنية نفذتها وحدات القوات المسلحة بحي الشارب وحي التراقين في مدينة أوباري.

عملية نوعية

وذكر الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن سرايا العمليات الخاصة التابعة لـ"لواء طارق بن زياد"، و"الكتيبة 116 مشاة"، نفذت فجر السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري وتحديداً في حي التراقين وحي الشارب، بالجنوب الغربي، استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، تم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.

وأضاف أن قوات القيادة العامة صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

يشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية المتطرفة والقضاء عليها، وإنفاذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي، وتأمين مواطنيها، وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه، بحسب المسماري.