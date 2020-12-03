  • مباشر
اللغة

عقيلة صالح يرفض غدامس ويتمسك بعقد جلسة البرلمان في بنغازي

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
الأزمة الليبية

عقيلة صالح يرفض غدامس ويتمسك بعقد جلسة البرلمان في بنغازي

جلسة بنغازي تخصص لمناقشة جدول أعمال  المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الخميس، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية يوم الاثنين القادم بمدينة بنغازي، وذلك بعد ساعات من وصول النواب المشاركين في اجتماع توحيد البرلمان بطنجة، إلى مدينة غدامس.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن الجلسة ستعقد في المقر الدستوري بمدينة بنغازي، وستخصص لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

بيان البرلمان حول الجلسة
بيان البرلمان حول الجلسة

وتأتي هذه الدعوة متعارضة مع ما توصل إليه النواب المجتمعون في مدينة طنجة قبل أسبوع من اتفاق حول عقد جلسة موحدة في مدينة غدامس، مباشرة إثر العودة من المغرب، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمؤسسة التشريعية.

ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها سوشيال ميديا ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

وتفاعلا مع ذلك، شدّد النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، على أن الجلسة ستعقد في مدينة غدامس، مشيرا إلى أن أكثر من 100 نائب وصلوا اليوم الخميس إلى هذه المدينة، في انتظار التحاق مجموعة أخرى من النواب، للبدء في اجتماعات تشاورية بين الكتل والتيارات، تمهيداً لعقد الجلسة الرسمية يوم الاثنين القادم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد