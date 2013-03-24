موريتانيا تعتمد التلفزيون الرقمي بحلول العام 2020

تعتزم موريتانيا التي حررت قطاع الإعلام المرئي والمسموع فيها في العام 2011، أن تتحول إلى التلفزيون الرقمي بحلول العام 2020، بحسب ما أعلن وزير الإعلام حمدي ولد محجوب.

وأقرت الحكومة هذا الأسبوع خطة وطنية تقضي بأن تكف بعض شبكات البث التلفزيوني الأرضية عن الإرسال في حزيران/يونيو 2015، على أن تتوقف كل الشبكات الباقية بحلول حزيران/يونيو 2020.

وقال الوزير "بعد هذين التاريخين، سيصبح الإرسال التلفزيوني رقميا فقط".

وأضاف "يسمح هذا الإجراء بزيادة المحطات التلفزيونية الوطنية وتشجيع التنوع في وسائل الاتصال".

ومنذ تحرير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في العام 2011، أصبح في موريتانيا سبع محطات تلفزيون، اثنتان منها عامة وخمس خاصة، إضافة إلى سبع محطات إذاعة، اثنتان منها عامة، والباقية خاصة.