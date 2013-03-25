وزير إعلام مالي يكشف عن "خارطة طريق" لاستعادة وحدة البلاد

وصف مانغا ديمبلي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية، الوضع في بلاده بـ"المريح"، موضحاً أنه "منذ تدخل القوات الدولية في إطار عملية إنقاذ مالي، تم إيقاف الجماعات الإسلامية المتطرفة في زحفها صوب جنوب البلاد".

وكشف المسؤول الحكومي المالي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، عن وجود "متسللين من الجماعات المتشددة، في المدن التي جرى تحريرها، إلا أن عمليات اصطيادهم لم تتوقف".

وفي إجابة عن سؤال عما تحضر له الحكومة المالية الانتقالية لما بعد العملية العسكرية، كشف وزير الإعلام المالي عن وجود ما أسماها، بـ"خارطة طريق"، تنطلق من استعادة الوحدة الترابية للبلد، والإعداد للانتخابات، إلا أن المسؤول الحكومي المالي أشار إلى "إمكانية تنظيم انتخابات انطلاقاً من شهر يوليو/تموز المقبل، يظل رهيناً بعودة الماليين اللاجئين في مناطق داخل وخارج مالي"، لإفساح المجال أمام سلطات مالية شرعية عبر الانتخابات".

وبخصوص ملف الطوارق، قال وزير الإعلام المالي: "لا يوجد في مالي مشكلة اسمها الطوارق"، ولا مشكلة الملونين، مميطاً اللثام عن وضع الحكومة المالية المؤقتة للجنة مشتركة للحوار والمصالحة، مع شرطين اثنين أساسيين، هما الاعتراف بالوحدة الترابية الكاملة لمالي، والتنازل من قبل الجماعات المسلحة عن أسلحتها قبل الحوار.