%15 من الموريتانيين مصابون بالسل الرئوي

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن 14.9% من الموريتانيين مصابون بالسل الرئوي، وذكر الأمين العام لوزارة الصحة الموريتانية موسى ولد أحمدناه أن السل أصبح "يشكل إحدى المشاكل الكبرى في مجال الصحة العمومية في موريتانيا".



وقال ولد أحمدناه، في فعالية اليوم العالمي لمكافحة السل في العاصمة نواكشوط تحت شعار: "لا مكان للسل في حياتنا" إن، "تقديرات وزارة الصحة الموريتانية تشير إلى إصابة 149 نسمة به من كل 1000 موريتاني".

وأشار المسؤول الصحي الموريتاني إلى أن هذه النسبة تعتبر من ضمن أعلى معدلات التأثير في شبه المنطقة، مضيفا أن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة هذه المعضلة بدعم من الشركاء الفنيين والممولين لضمان مجانية كافة أدوية السل الفعالة وتوفير التجهيزات المناسبة للكشف عن هذا المرض في عموم التراب الوطني.

وأكد ولد أحمدناه سعي السلطات الصحية للتكفل بالمصابين بالسل، وخصوصا من الطبقات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية في المجال الصحي.

وخلال الحفل قال ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا جان بيير بابتيست إن منظمة الصحة العالمية قامت خلال العام الماضي بمراجعة سنوية من أجل تشخيص وضعية السل الرئوي في البلاد، معلنا استعداد منظمته لدعم البرنامج الموريتاني المتخصص في هذا المجال، من خلال إيفاد خبراء لتقييم وضعية العلاجات وتكوين العاملين في هذا المجال.