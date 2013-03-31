مقتل انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف في تمبكتو

قال ضابط في الجيش المالي إن انتحاريا فجر حزامه الناسف ليل السبت قرب حاجز عسكري عند أحد مداخل تمبكتو في شمال غرب مالي، مما أدى إلى مقتله وإصابة جندي مالي بجروح.

ورفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل بشأن ما إذا كان الانتحاري راجلا أو على متن دراجة نارية أو سيارة، مكتفيا بالقول "كان جهاديا، هذا كل ما يمكنني قوله حتى الآن ومخططه فشل".

وأكد عدد من سكان تمبكتو أنهم سمعوا من جهة المدخل الغربي للمدينة ليل السبت دوي انفجار قوي أعقبته أعيرة نارية غزيرة.

وقال أحد السكان "الجميع مختبئون في منازلهم ما من مدني في الخارج، نحن خائفون".

وهو ثاني تفجير انتحاري تشهده في غضون أقل من عشرة أيام هذه المدينة الواقعة على بعد 900 كلم من العاصمة باماكو.