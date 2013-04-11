محكمة موريتانية تحكم بالسجن عامين على كندي بتهم إرهابية

أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها "رويترز" أن شاباً كندياً اعتقل في موريتانيا حكم عليه بالسجن عامين فيما يتصل بمؤامرة إرهابية في البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وأشارت الوثائق إلى أن محكمة في نواكشوط أصدرت حكماً بالسجن لمدة عامين على آرون يون (24 عاماً) - وهو من لندن بمقاطعة اونتاريو الكندية - في يوليو/تموز الماضي وغرامة مالية تعادل 18 ألف دولار أمريكي.

وقال مصدر أمني موريتاني - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - إن يون ألقي القبض عليه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2011 بينما كان يستعد للانضمام إلى مقاتلين إسلاميين في شمال مالي برفقة بعض الشبان الموريتانيين.

وتبرز محاكمته - التي لم يعلن عنها - كيف أن عدداً من الأشخاص من جنسيات غربية مروا عبر موريتانيا للانضمام إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في مالي المجاورة.

وقالت الوثائق إن يون أبلغ المحكمة أن إسلامياً يدعى محمد الحافظ جنده بعد أن جعله يستمع إلى تسجيلات صوتية جهادية ثم طلب منه الانضمام الى معسكر تدريب.

وأبلغ يون السلطات الموريتانية أنه وصل إلي موريتانيا عبر المغرب لدراسة اللغة العربية والقرآن في معاهدها الدينية.

وأكدت السلطات الكندية الأسبوع الماضي هوية مواطنين آخرين يتحدثان الإنكليزية من لندن في أونتاريو شاركا في عملية احتجاز للرهائن في يناير/كانون الثاني الماضي في محطة للغاز الطبيعي في جنوب الجزائر. ويعتقد محققون أن الهجوم قاده مختار بلمختار القيادي المتشدد بالقاعدة.

وقتل حوالي 70 شخصاً - من بينهم كنديان- عندما اقتحمت قوات جزائرية محطة الغاز.

وقالت وسائل إعلام كندية إن يون نشأ كاثوليكياً قبل أن يتحول إلى الإسلام أثناء دراسته في المرحلة الثانوية.