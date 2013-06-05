بدء العمل في الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا

بدأت موريتانيا في إنجاز الجانب المتعلق بها من الطريق الذي يربط بين المناطق الصحراوية الواقعة بين تندوف، جنوب غربي الجزائر، وشوم بموريتانيا على مسافة 800 كيلومتر. وأوضحت المصادر أن الطريق جزء من مشروع طريق يربط العاصمتين الجزائر ونواكشوط.

وقال الوزير الموريتاني المنتدب المكلف بالمغرب العربي حامد حموني، الثلاثاء، إن الجانب الموريتاني من الطريق المقرر أن يربط موريتانيا والجزائر قد بدأ العمل فيه، مضيفا أن نواكشوط تنتظر من الجزائر أن تنجز الجانب المتعلق بها.

من ناحية أخرى عقد نواب موريتانيون الثلاثاء جلسة علنية لنقاش اتفاقية جديدة موقعة بين موريتانيا والجزائر .

وقال الوزير المكلف بالمغرب العربي في حديث له أمام نواب الجمعية الوطنية، إن هذه الاتفاقية تستهدف تنظيم العلاقات بين البلدين سبيلا لتعزيز التعاون القائم، مضيفا أن الاتفاقية تتناول الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون القنصليون القائمون على رعاية مصالح بلدهم في البلد الآخر والإعفاءات الضريبية المكفولة لهم ولأفراد أسرهم وللمباني ووسائل النقل التابعة لهم.