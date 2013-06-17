46 مليون يورو مساعدات أوروبية لمحاربة الفقر بموريتانيا

أعلن الاتحاد الاوروبي أنه منح موريتانيا مبلغ 46 مليون يورو على شكل دعم للميزانية من أجل "تعزيز جهود محاربة الفقر" في هذا البلد الافريقي الذي يواجه منذ سنوات موجة جفاف.

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في نواكشوط في بيان إن الطرفين وقعا في العاصمة الموريتانية أمس على اتفاقية ترعى هذا التمويل، مشيرة الى أن عملية التمويل هذه تندرج في إطار "برنامج لدعم الميزانية بـ18,4 بليون اوقية (46 مليون يورو) ستخصص لتعزيز جهود مكافحة الفقر في موريتانيا".

وأضاف البيان أن 40 مليون يورو من هذا المبلغ ستخصص لدعم الميزانية على مدى عامين، في حين ستستخدم الستة ملايين يورو المتبقية على شكل دعم مؤسسي لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البيان أن "الهدف من هذه المساعدة هو زيادة التمويل الوطني لتحسين الاعمال التي تفيد السكان الاكثر فقراً"، مشيراً الى ان قطاعات عدة ستستفيد من هذه المساعدة بينها التعليم والصحة والامن الداخلي وادارة الحسابات العامة.

ومن جهتها نقلت وكالة الانباء الموريتانية عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه قوله خلال توقيعه الاتفاقية مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي هانز جورج غيرستينلور قوله ان "الحصول على هذا التمويل يكلل مسارا طويلا سمح لموريتانيا باستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على هذا التمويل الذي هو بداية مرحلة جديدة من التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي".

وأضاف الوزير الموريتاني أن "هذا التمويل سيمكن من تعزيز مسيرة جهود مكافحة الفقر خصوصاً فى مجالات الصحة والتعليم والامن الداخلي والمالية العامة"، مشيراً الى أن "هذه الاتفاقية المخصصة لدعم الميزانية ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر تأتى قى اطار الدورة العاشرة للصندوق الاوروبي للتنمية".