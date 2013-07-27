رمضان بموريتانيا.. حلق "زيرو" للشعر وصلة للرحم

يقضي الموريتانيون أيام الشهر الفضيل بين العبادة وصلة الرحم وإعداد الإفطار للفقراء والإشراف على موائد الرحمن، كما يحرصون على حضور الدروس الدينية التي تقام في المساجد والكتاتيب القرآنية والمدارس الدينية وبيوت العلماء والفقهاء، بينما احتفل الصبية والشباب بحفظ القرآن الكريم كاملاً، لاسيما طلاب المدارس الدينية المعروفة في موريتانيا باسم "المحضرة".

ومن عادات الموريتانيين في رمضان حلاقة "زيرو" التي تعد عادة متوارثة منذ مئات السنين، حيث يعزف الرجال عن حلاق شعر رؤوسهم طيلة شهر شعبان، وفي ليلة غرة رمضان يتوافدون على صالونات لحلاقة شعر الرأس بشكل كامل، تيمناً بمقدم هذا الشهر المبارك.

ويرى محمدو ولد مبارك (حلاق) أن عادة "شعر رمضان" المتوارثة منذ مئات السنين تميز الموريتانيين عن غيرهم ولازالت تحظى بتقدير كبير في البلاد، حيث يتوافد الكبار والصغار في الأيام الأولى لشهر رمضان على صالونات الحلاقة لقصّ شعر الرأس تميناً بهذا الشهر.

وعن أهم ما يميز حياة الموريتانيين في رمضان، يقول محمدو إن الجميع يحرص في شهر رمضان على الاستفادة من روحانية هذا الشهر بتهذيب الأخلاق والسلوك وصلة الرحم وتقديم المساعدات لذوي القربى والمحتاجين ومشاركة الأهل الافطار والسحور وإقامة صلاة التراويح بشكل جماعي في كل بيت.

وتصارع العائلات في موريتانيا الزمن من أجل إقامة أفراحها في رمضان تبركاً بهذا الشهر الفضيل، ودخل بعضها في سباق ماراثوني مع رمضان للاحتفال بالعرس قبل انقضاء شهر الصيام.

ومع اقتراب العشر الأواخر تسارع ربات البيوت للانتهاء من شراء طلبات العيد وملابس الأطفال قبل ازدحام الأسواق بالمتسوقين للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر والاستفادة منها، بينما تنشغل أخريات في تنظيم دعوات الافطار والسحور، لاسيما الموظفات والعاملات اللاتي لم يسعفهن الوقت والمشاغل في دعوة الأهل والأصهار لمائدة الإفطار والسحور.

ويبدأ الموريتانيون إفطارهم بالتمر والحليب، ويتبعون ذلك بتناول الحساء أو الشوربة إلى جانب الفطائر والمقبلات، ومن عناصر المائدة الأساسية كأس الشاي الذي يحرص الموريتانيون على إعداده قبل أذان المغرب.

ويعد "أطاجين" وجبة رئيسية على كل الموائد، ويتكون من الخضار واللحم، وهناك من يفضل تناوله بعد الإفطار بقليل، وآخرون يفضلونه بعد صلاة العشاء والتراويح، ثم يتبع بإبريق شاي طويلة، ويتكون طبق العشاء من الكسكس أو الأرز.