موريتانيا تجري انتخابات تشريعية في 12 أكتوبر المقبل

صادقت الحكومة الموريتانية على مرسوم يقضي بإجراء انتخابات تشريعية وبلدية في 12 تشرين الأول/أكتوبر، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة، السبت، في مؤتمر صحافي.

وأكد محمد يحيى ولد محمد حرمة، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة لدى الخروج من اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة قررت دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية والبلدية في 12 تشرين الأول/أكتوبر للدورة الأولى، وفي 26 من الشهر نفسه للدورة الثانية.

وأوضح أن هذا الموعد قررته الحكومة في إطار المهل التي وضعتها المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة، التي حددت موعداً لهذه الانتخابات بين 15 أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، ويقضي المرسوم بأن يصوت العسكريون في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب المتحدث، ستجري الحملة الانتخابية من 27 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر، وإيداع اللوائح الانتخابية في 28 آب/أغسطس بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفي 13 آب/أغسطس بالنسبة للانتخابات البلدية.

وأضاف أن جميع الإجراءات التقنية، وبينها بطاقات انتخابية بيومترية، قد اتخذت لضمان "شفافية ونزاهة" الانتخابات، متوقعاً "مشاركة متعددة الأحزاب قوية" على الرغم من إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل منسقية المعارضة الديمقراطية.

وقال المتحدث الحكومي "يعود إلينا توفير شروط الشفافية والفعالية المطلوبة، وإلى المعارضة تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال".