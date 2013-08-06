ترخيص أول حزب لـ"الشعراء" في موريتانيا

رخصت السلطات الموريتانية، الاثنين، لأول حزب سياسي يقوده شعراء، ويحمل الحزب اسم "الرؤية الجديدة"، ويرأسه الشاعر أحمد ولد الوالد، وسيطر الشعراء على أعضاء المكتب التنفيذي للحزب الجديد.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الشعراء والأدباء الموريتانيون المعترك السياسي تحت يافطة حزبية، ولا يستبعد مراقبون أن يكون ترخيص حزب للشعراء هو محاولة من الحزب الحاكم لكسب ودّ شريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع هي الشعراء والأدباء خاصة في ظل الإعلان قبل أيام عن تنظيم انتخابات تشريعية في اكتوبر المقبل، ومن المتوقع إعلان الحزب انضمامه لأحزاب الموالاة الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز.

غير أن رئيس الحزب الجديد أكد في تصريح له أن حزبه سيترشح للانتخابات النيابية والبلدية المرتقبة، مضيفاً أن حزبه يمثل تياراً شبابياً مستقلاً، ولديه رؤيته الخاصة للقضايا الوطنية والقومية .

من جهة أخرى، رفضت وزارة الداخلية الموريتانية رسميًا الترخيص لحزب "الرك" الذي تقدم به عدد من نشطاء حركة "إيرا" الحقوقية قبل 3 أشهر.

وقال رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، إن الداخلية انتظرت 3 أشهر لترى مكانة الحزب وزخمه قبل قرار الرفض الذي وصفه بالمستغرب.

