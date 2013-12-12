معارضة موريتانيا تتفق على تبادل الدعم في جولة الإعادة

اتفقت أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات الموريتانية على تبادل الدعم في جولة الإعادة، ووقع ثلاثة من زعماء المعارضة اتفاقاً مكتوباً بتبادل الدعم في المناطق التي يخوضون فيها الدور الثاني من الانتخابات.

وقال بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة الموقعة للاتفاق، إن مسعود ولد بلخير عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي، قرروا تبادل الدعم المشترك في المجالس المحلية والنيابية التي تخوض فيها الأحزاب الثلاثة جولة جديدة ضد أحزاب أخرى، وطالب البيان القواعد الشعبية والهيئات التنفيذية بالتحرك لتطبيق الاتفاق.

إلى ذلك، أعلن الوزير والقيادي في الحزب الحاكم، إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضمن الأغلبية في البرلمان القادم، وأنه يعمل حالياً من أجل الفوز بمقاعد جديدة وكسب مجموعة نواكشوط الحضرية.

واعتبر المراقبون تصريحات الوزير ولد محمد أمبارك سابقة لأوانها ومناقضة لما أعلنه محمد محمود ولد جعفر، مدير حملة الحزب الحاكم، والذي أكد أن الحزب حصل في الجولة الأولى على 52 مقعداً برلمانياً، ومن المتوقع أن يفوز حزب الاتحاد بأغلب الدوائر المتنافس عليها في الشوط الثاني ليضمن أغلبية برلمانية مريحة، خاصة إذا انضافت إليها مقاعد أحزاب التحالف الحكومي.

وفي تطور جديد، طالب زعيم المعارضة الموريتانية رسمياً بإلغاء الانتخابات الحالية وتنظيم انتخابات جديدة تتوافر فيها معايير الشفافية من أجل إنقاذ الوطن، وقال ولد داداه إن إخراج البلد من مأزقه الحالي مرتبط بتنظيم انتخابات توافقية تتوفر على معايير الشفافية المطلوبة.

وتعهد ولد داداه بالقيام بأنشطة بهدف فرض إلغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة، مؤكداً أن الانعكاس السلبي لهذه الانتخابات أصبح واضحاً من خلال التأزم الحاصل بين قبائل وأطياف المجتمع الموريتاني.

وتستعد موريتانيا لتنظيم شوط ثانٍ من الانتخابات البرلمانية في 21 من ديسمبر الجاري.