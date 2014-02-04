رئيس الوزراء المستقيل يشكل حكومة جديدة في موريتانيا

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لغظف بتشكيل حكومة جديدة، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تكليفه بتشكيل حكومة، وقال ولد محمد لغظف بعد لقائه بالرئيس الموريتاني أنه سيعمل في أسرع وقت ممكن، على تشكيل حكومة كفاءات وذات تمثيل واسع.

ويؤكد قرار تكليف ولد محمد لغظف بتشكيل حكومة جديدة، الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي ما انفك عن تكليفه برئاسة الحكومات المتعاقبة خلال ست سنوات متتالية.

حيث عينه رئيسا للوزراء بعد الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز عام 2008، ثم أعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في الفترة الانتقالية التي قادها الرئيس المؤقت با امباري، وبعد انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا في انتخابات يوليو 2009، تم تعييه رئيسا للوزراء.

وبدأ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مولاي ولد محمد لغظف مشاورات موسعة مع رؤساء أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس وعدة شخصيات سياسية من أجل تشكيل حكومته الجديدة.

والتقى ولد محمد لغظف في إطار مشاوراته بالناها بنت مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ولالة بنت أشريف رئيسة حزب الحراك الشبابي، وأمين الشؤون السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد محمود ولد جعفر، ورئيس حزب الكرامة شيخنا ولد حجبو.

ومن المحطات البارزة في مسيرة مولاي ولد محمد لغظف قيادته لأول حكومة وحدة وطنية في تاريخ موريتانيا التي تشكلت بعيد اتفاق داكار بين الأغلبية والمعارضة عام 2009، وتسييره لأمور البلاد خلال فترة غياب الرئيس بعد إصابته بطلق ناري استدعى علاجه لفترة شهرين خارج البلاد.