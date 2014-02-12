حكومة جديدة بموريتانيا.. والوزراء يحتفظون بحقائبهم

احتفظ الوزراء الرئيسيون بحقائبهم في الحكومة الموريتانية الجديدة التي أعلنت، اليوم الأربعاء، بموجب مرسوم رئاسي وتضم للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا عددا كبيرا من النساء يبلغ 6 من أصل 26 وزيرا.

واحتفظ وزراء الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاقتصادية والمالية بحقائبهم في هذه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الذي أعيد تكليفه هو أيضا لتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.

واستحدثت حقيبتان أوكلتا إلى امرأتين وهما وزارة الدولة للشؤون الإفريقية والمغرب العربي ووزارة المغتربين.

وتشكلت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في نوفمبر وديسمبر 2013 وفاز فيها الاتحاد من أجل الجمهورية (حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز) الذي حصل على غالبية مريحة في الجمعية الوطنية، أي 76 نائبا من أصل 147.