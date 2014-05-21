فرنسا تعمل على تصفية الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي

تحتضن نواكشوط اجتماع وزراء داخلية دول الساحل الخمس والذي يشارك فيه بصفة استثنائية وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الذي يزور موريتانيا حالياً.

ويناقش الاجتماع الذي يحضره وزراء داخلية موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، مواضيع تتعلق بالتنسيق الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، ويتضمن جدول أعمال إضافة إلى ملفات التحدي الأمني والهجرة السرية كيفية محاربة الجماعات الإرهاب في منطقة الساحل ودراسة خطط لمواجهة جماعة بوكو حرام.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف عقب وصوله نواكشوط: إن أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا كيدال في مالي والتي تضرب نيجيريا تتطلب تعاونا أوثق بين دول المنطقة وخصوصاً في مجال المخابرات.

وأضاف كازينوف، "رأينا قبل عدة أيام في كيدال العنف والجرائم التي ارتكبت". في إشارة إلى المواجهات الدموية التي وقعت في هذه المدينة بتاريخ 17 مايو بين جنود ماليين ومجموعات مسلحة، مفيداً، "رأينا أيضا عملية خطف التلميذات النيجيريات والعنف الذي مارسته بعض المجموعات الإرهابية".

واعتبر الوزير الفرنسي أن كل هذه الأمور تتطلب منا التحرك لفرض احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وأن لا تنتصر الحرب في أي مكان، مشيراً إلى أن هذا الوضع "يتطلب تعاوناً أوثق (بين دول المنطقة) وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنظيم عمل القوات الأمنية".

وتأتي زيارة وزير الداخلية الفرنسي بعد أيام قليلة من زيارة أداها وزير الدفاع الفرنسي لموريتانيا، وسوف يلتقى الوزير الفرنسي في إطار زيارة العمل التي يؤدي لنواكشوط بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، وسيشارك في الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتعاون الموريتانية الفرنسية للأمن.