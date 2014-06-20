حفلات فنية في الحملات الانتخابية بموريتانيا

عمت الاحتفالات أطراف ومدن موريتانيا مع بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، يمارسون شتى الطرق لجذب أصوات الناخبين، كالاستعانة بفنانين ومغنيين، وإقامة سهرات لجذب المواطنين.

إذاً تستخدم جميعُ وسائل الدعاية في ليالي الحملة الانتخابية في نواكشوط، فمؤيدو المرشحين يستدعون فنانين لإحياء سهرات انتخابية تستمرُّ حتى ساعات الفجر الأولى.

يقول أحد الموجودين في الشارع: "هذه السهراتُ الانتخابية يتِمُّ فيها الترويج للمرشحين ولبرامجهم الانتخابية، بيد أنها تستقطب كثيرا من الشبان غير المنتمين سياسيا والمستهترين في بعض الأحيان والذين يجذِبُهم فقط ما في هذه السهرات من أغانٍ ورقص".

وتقول غالية بنت أعمر شين "إعلامية موريتانية": "الكثيرون ممن يحضر هذه الأماسي هدفه الاستمتاع فقط بالموسيقى".

ومع مقاطعة رموز المعارضة انتخابات الرئاسة هيمن على ليالي الحمْلاتِ الانتخابية في نواكشوط النشيدُ الموسيقيُّ لحملة المرشح الأوفر حظا في الفوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.