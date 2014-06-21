مشاركة مرتفعة للعسكر في انتخابات موريتانيا

أغلقت مكاتب التصويت في موريتانيا، بعد أن أدلى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وحسب النتائج التي تم الحصول عليها، فإن نسبة المشاركة كانت مرتفعة، ووصلت في بعض المدن إلى أكثر من 78 في المائة.

ففي نواكشوط بلغت نسبة المشاركة نحو 87%، وتصدرت قوات الحرس الرئاسي قائمة عدد المصوتين بالنسبة للعسكر، وحلت قوات الدرك في المرتبة الثانية من حيث كثرة المصوتين بنسبة بلغت 83%، وحلت الشرطة في المرتبة الأخيرة بنسبة لم تتجاوز 63%.

وفي مدينة روصو بلغت نسبة المشاركة 61 في المائة، في حين وصلت نسبة المشاركة في بعض مكاتب مدينة كيفه إلى 78%. وكانت نسبة المشاركة الأضعف في ولاية اترارزة حيث إنها لم تتجاوز 60% في بعض المكاتب، بينما وصلت نسبة المشاركة في ولاية تيرس الزمور، إلى ما يقارب 79 في المائة.

وسيتوجه اليوم السبت الناخبون المدنيون لاختيار رئيسهم في عاشر انتخابات رئاسية تعرفها موريتانيا منذ تأسيس موريتانيا، وسيكون المهاجرون المقيمون بدولة الإمارات من أوائل الموريتانيين الذين سيدلون بأصواتهم، في ثاني استحقاق رئاسي يسمح فيه للمغتربين بالتصويت.

ويراقب الانتخابات الرئاسية في موريتانيا نحو 200 مراقب عربي وأجنبي، وقال التقي ولد سيدي رئيس المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات، إن وفد المراقبين الدوليين يتألف من مراقبي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الفرانكوفونية، إضافة إلى مراقبين من الجزائر والمغرب.

وأشار إلى وجود 712 مراقبا محليا سيشاركون في مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن المرصد اتخذ كل الإجراءات لنشر مراقبيه ووضع خطة عمل تمكنه من الوصول لجميع مكاتب الاقتراع.