موريتانيا: أغلبية ساحقة لولد عبد العزيز بالانتخابات

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، التي وصلت نسبة المشاركة فيها 56,46 في المئة. وقالت إن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز فاز بنسبة 81.89 في المئة بتعداد أصوات وصل إلى 575995 صوتاً.

وحل في المرتبة الثانية المرشح بيرام ولد اعبيدي بنسبة 8.67 في المئة، أي ما يعادل 610218 من أصوات الناخبين.

أما في المرتبة الثالثة حل المرشح بيجل ولد هميد بنسبة 4.5، أي ما يعادل 31773 من أصوات الناخبين، بفارق ضئيل عن المرشح إبراهيما مختار صار الذي حقق نسبة 4.44 في المئة، ما يقابل 31368 من الأصوات.

وفي المرتبة الأخيرة حلت المرشحة لاله مريم منت مولاي إدريس بنسبة 0.49 في المئة، بعدد من الأصوات وصل إلى 3434 صوتاً.