الرئيس الموريتاني يدعو السيسي لحضور حفل تنصيبه

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، دعوة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لحضور حفل تنصيبه رئيسا لموريتانيا في ولاية ثانية وأخيرة. وسلم وزير الخارجية الموريتاني، أحمد ولد تكدي، الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله له بمقر رئاسة الجمهورية.

وتناولت المحادثات التطورات على الساحة العربية والأوضاع في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، وجهود موريتانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لتعزيز استقرار المنطقة، كما ناقش الطرفان السبل الكفيلة بدعم التعاون بين البلدين، حيث عبر أحمد ولد تكدي عن رغبة موريتانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، والتعجيل بانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن السيسي وعد بالاستجابة لتلبية الدعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الموريتاني، كما وجه الدعوة للأخير لزيارة مصر، معربا عن امتنانه لجهود موريتانيا من أجل عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، قد التقى لأول مرة بالرئيس السيسي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بملابو. ولعبت موريتانيا دورا رئيسيا في إقناع دول الاتحاد الإفريقي بدعم التحول السياسي الحالي في مصر في مراقبة الانتخابات الرئاسية.

وترأس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، رئيس وزراء موريتانيا السابق محمد الأمين ولد جيج.