شعارات جدارية تعكر صفو مراسم تنصيب رئيس موريتانيا

عاشت السلطات الأمنية في موريتانيا لحظات صعبة أمس، وهي تحاول تأمين وفود 45 دولة شاركت في حفل تنصيب الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وتضم رؤساء دول وحكومات وشخصيات رفيعة، تم استقبالها خلال ساعات، وفق بروتوكول رسمي، وتأمين تنقلها من مكان إقامتها إلى الملعب المفتوح وسط العاصمة.

غير أن تحدياً آخر كان يواجه السلطات الأمنية بعد ظهور شعارات جدارية مناوئة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ففي زحمة الاستعدادات لحفل التنصيب ومع اقتراب الموعد، تمكنت مجموعات شبابية من خلق الحدث وإرباك السلطات بكتابات انتشرت في جميع أنحاء العاصمة، واقتربت من محيط قصر الرئاسة ودور الضيافة التي استقبلت الضيوف.

وبدت واضحة على جدران المركب الأولمبي الذي احتضن الحفل والمجلس الدستوري الذي أشرف على تنصيب الرئيس، وتحولت إلى كابوس يقض مضجع السلطات التي استغرقت وقتا طويلا في محو هذه الكتابات وطلاء الجدران. وتضمنت هذه الكتابات شعارات "عزيز ارحل" و"2 أغسطس تشريع الانقلاب" و"لا لتنصيب الجنرال المقال" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

ولم يتوقف الشباب عند الكتابات الحائطية للتعبير عن رفضهم للولاية الجديدة لولد عبدالعزيز، بل عمدوا إلى تشويه الصور الدعائية للحدث وتمزيقها، وإضافة كتابات مختلفة إليها، ونقل مغامراتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت السلطات بعد مطاردة من اعتقال 5 شبان كتبوا شعارات مناوئة للرئيس. وقالت مصادر معارضة إن من بين المعتقلين اثنين من أنصار أحمد ولد داداه، وشباباً آخرين ينتمون لعدة حركات سياسية.

ونشرت الشرطة عناصر أمنية في الشوارع القريبة من الملعب الأولمبي الذي احتضن الحدث لمنع إعادة كتابة الشعارات، فيما تولت فرق أمنية إقامة حواجز في عدة أحياء من العاصمة للتأكد من هوية الشباب الذين يتنقلون في مجموعات.