جدل في موريتانيا بعد مطالب حركة انفصالية بحكم ذاتي

ثار في موريتانيا جدل كبير بسبب انعقاد مؤتمر لحركة تطالب بحكم ذاتي في البلاد.

وغضت السلطات الموريتانية الطرف عن النشاط الذي نظمته جبهة التحرير الإفريقية لموريتانيا (افلام) الجمعة، بعد أن كانت أعلنت أنها لن تسمح بعقد المؤتمر، وهذا هو أول مؤتمر استثنائي في نواكشوط منذ تأسيس الحركة قبل 28 عاماً.

وفي ردود الفعل الأولى، استقال بعض المنتسبين لحزب "تواصل" الإخواني، احتجاجا على مشاركة الحزب في افتتاح المؤتمر.

وحسب موقع "صحراء ميديا"، فقد عقدت حركة (افلام) صباح الجمعة الماضية، مؤتمراً استثنائياً هو الأول لها داخل الأراضي الموريتانية، بعد عودتها عام 2013، ودعت خلال المؤتمر إلى تطبيق "الحكم الذاتي" في موريتانيا، معتبرة أن ذلك يشكل حلاً لمشاكل الوحدة الوطنية في البلاد.

وجاء عقد المؤتمر الاستثنائي للحركة في مقرها بمقاطعة الميناء، وهو مقر إقامة رئيسها، بعد أن رفضت السلطات الموريتانية الترخيص لإقامته في أحد فنادق العاصمة بحجة أن الحركة غير مرخصة ولا يحق لها تنظيم تجمع عام.

وخلال كلمته جدد رئيس حركة (افلام) صامبا تيام، دعوته إلى الحكم الذاتي في موريتانيا، مشيراً إلى أنه "وسيلة للخروج من المأزق" الذي تعيشه موريتانيا؛ وفي هذا السياق قال تيام: "لا بد من حوار صريح، جاد وهادئ، بدلا من اللجوء إلى الترهيب والاستفزاز".

وأضاف رئيس الحركة أن "الحكم الذاتي الذي هو محل جدل كبير، ويعتبره خصومنا خطاً أحمر"، هو في الحقيقة "لا يعدو كونه مجرد نوع من إعادة التنظيم الإقليمي، على أساس معايير موضوعية وطبيعية، حتى إنه أحيانا يلعب دورا هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي كما أنه يساعد في الحد من التوتر وحتى القضاء عليه"، على حد تعبيره.

وقال تيام إن "موريتانيا تعيش واقعاً قبلياً وعرقياً وإقليمياً صعباً، لا يمكننا تجاوزه دون ارتكاب أخطاء، ونحن بحاجة إلى بناء بلد يتقبل التنوع، يزرع التضامن ويتقاسم ثرواته"، قبل أن يضيف: "الحكم الذاتي يمثل، بالنسبة لنا، خطوة انتقالية لا بد من المرور بها نحو مخاض الدولة الأم".