السلفيون في موريتانيا يعلنون عن حزب "تاج"

أعلن التيار السلفي بموريتانيا أنه قدّم إلى وزارة الداخلية ملفا لإنشاء حزب سياسي حمل اسم "جبهة الأصالة والتجديد"، ويختصر في "تاج"، وذلك من أجل الحصول على ترخيص لأول حزب سلفي بالبلاد.

وأوضح الشيخ محفوظ ولد إدومو، رئيس الحزب الأول من نوعه في موريتانيا، إن قياديي "تاج" استلموا من وزارة الداخلية "وصلا مؤقتا" يفيد بإيداعهم ملف تأسيس الحزب، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين، معرباً عن أمله بأن توافق السلطات على الترخيص للحزب قريبا.

واعتبر ولد إدومو أن الحزب سيشكل إضافة نوعية للساحة السياسية، مؤكداً أنه سيعمل من أجل مصلحة العباد والبلاد. وكشف أن الحزب سينظم خلال الأيام القليلة المقبلة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيلة الحزب وشرح سياسته العامة.

وكانت مجموعة من الشخصيات من التيار السلفي في موريتانيا قد قامت في الفترة الأخيرة بتنظيم صفوف التيار والمشاركة بكثافة في الساحة السياسية.

ويضم الحزب الجديد في قيادته مجموعة من النشطاء المحسوبين على التيار السلفي من أبرزهم هارون ولد حبيب، وهمد ولد آب فال، والعيد ولد محمد الأمين، إضافة إلى شخصيات علمية ودعوية أخرى.

وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت في عقود سابقة إنشاء حزب سياسي إلى أن تمكن حزب "تواصل" من انتزاع الاعتراف به في التغيير الذي حدث بعد الإطاحة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.