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الموريتاني ولد شيخ أحمد مبعوثا أمميا لمكافحة إيبولا

المصدر: دبي - قناة العربية
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عين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد على رأس بعثة الأمم المتحدة لمكافحة إيبولا خلفا للأميركي، أنتوني بانبوري، اعتبارا من الثاني من يناير القادم.

وقالت المنظمة الدولية إن ولد شيخ أحمد سيعمل بتنسيق كبير مع منسق الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا الطبيب ديفيد نابارو، وكذلك حكومات الدول المصابة في غرب إفريقيا.

ويعد شيخ أحمد المسؤول الثاني في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكان قد تولى مناصب مختلفة في وكالات أممية، من بينها اليونسيف في سوريا واليمن ونيروبي وجورجيا.

كلمات دالّة

#إيبولا, #إفريقيا, #موريتانيا, #الأمم المتحدة, #بان كي مون, #اسماعيل ولد شيخ أحمد

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