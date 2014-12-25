الحكم بالإعدام على كاتب المقال المسيء للنبي

حكمت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو بإعدام كاتب المقال المسيء للنبي محمد، "حداً"، بعد أن أدانته بتهمة الزندقة والتطاول على رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وجاء الحكم بعد أكثر من سبع ساعات من المداولة بين أعضاء المحكمة، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم القاضي بإعدام المتهم حداً، وفق المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدام المتهم. وقوبل الحكم بالزغاريد والتصفيق في قاعة المحكمة، بينما خرج المواطنون بمدينة نواذيبو وفي العاصمة نواكشوط في مسيرات بالسيارات مباشرة بعد النطق بحكم الإعدام.

ولم يعد حكم الإعدام يطبق فعلياً بموريتانيا منذ سنوات، رغم أن هذا الحكم لا يزال مدرجاً ضمن الأحكام في موريتانيا، ويقضي المدان بالإعدام عقوبة السجن المؤبد، وكان آخر من طبقت عليه عقوبة الإعدام في موريتانيا ضباط نفذوا انقلاباً عسكرياً عام 1989.