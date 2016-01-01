موريتانيا.. جهود لمحاربة عمالة الأطفال

أطلقت الحكومة الموريتانية فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بولاية اترارزة جنوبي البلاد التي تعرف تزايد في نسبة عمال الأطفال، وتنظم وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة فعاليات مختلفة بمناسبة هذا اليوم بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل تحت شعار"كلنا معبؤون ضد عمل الأطفال".

وقال محمد المصطفى ولد محمد فال محافظ منطقة اترارزة الجنوبية في كلمة افتتاح الفعاليات ان ظاهرة عمل الأطفال تعتبر من عوائق التنمية في موريتانيا وعلى المستوى الدولي، وأوضح أن السلطات العمومية رسمت خطة لمحاربة هذه الظاهرة بالاعتماد على الإطار القانوني والمؤسسي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتمكنت من جمع المعلومات الإضافية ذات صلة بعمل الأطفال باعتباره ذو انعكاسات خطيرة على المجتمع.

وأشاد بمستوى التعاون بين موريتانيا والمكتب الدولي للشغل خاصة في مجال مكافحة ظاهرة عمل الأطفال مشيرا إلى "ضرورة محاربتها لانعكاساتها الضارة والسلبية في موريتانيا".

وحذرت دراسات اهتمت بظاهرة عمالة الأطفال من الآثار السلبية لانتشار هذه الظاهرة ودعت الى محاربة العادات الاجتماعية التي تساهم في انتشار الظاهرة، وتنسيق جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لإيجاد حلول فعالة لها.

وكانت موريتانيا قد صادقت على خطة عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال، وقالت الوزارة إنها ستساعد في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية الخاصة بمحاربة آثار الاسترقاق على اعتبار ان نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعملون ينتمون الى شريحة العبيد سابقا.

وكشفت ممثلية المكتب الدولي الشغل في موريتانيا أن عمل الأطفال ظاهرة معقدة ومتعددة الأسباب ابرزها التسرب المدرسي، والفقر والعادات والتنقل الأسري في البوادي مما يتطلب تنسيقا وتضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لإيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة.