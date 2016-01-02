إسلاميو موريتانيا: النظام غير جاد في الحوار

قال محمد جميل منصور، رئيس حزب تواصل الإسلامي إن النظام الحالي يؤكد بتصرفاته أنه غير جاد في دعوته للحوار السياسي مع المعارضة بكافة أطيافها، وأضاف "النظام لا يرغب في حوار جاد يخرج الوطن من أزمته والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (ائتلاف يجمع أحزاب المعارضة) سينشغل بهموم الوطن ومشاكل الشعب".

وهذا أول رد صريح من حزب تواصل الذي وافق على إجراء حوار مع الحكومة دون الرد على ممهدات الحوار التي اشترطتها بعض القوى في المعارضة. وأحدثت دعوة الحكومة إلى المعارضة بالمشاركة في الحوار انقساماً كبيراً داخل منتدى المعارضة بين من وافق على الحوار، ومن رفض أي لقاء مع الحكومة قبل الرد على ممهدات الحوار بوثيقة مكتوبة.

وكان ولد منصور يتحدث في افتتاح "ملتقى الوعي والريادة" الذي ينظمه شباب حزب تواصل بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والهيئات النقابية، إضافة إلى ضيوف الملتقى، ومن بينهم وزير الخارجية المغربي السابق سعد الدين العثماني، والناشط السياسي السنغالي محمد سعيد با، والأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين منير سعيد.

ويشارك في الملتقى حوالي 200 من شباب الإصلاح والتنمية يتلقون خلال أيام الملتقى الأربعة برنامجا نوعيا مكثفا يشمل محاضرات فكرية وندوات مفتوحة إضافة إلى ورشات تكوينية وورقات تعريفية وسيتولى تأطير تلك المواضيع وتقديمها نخبة من المفكرين والساسة في الوطن إلى جانب ضيوف الملتقى.

وأجمعت مداخلات المشاركين على ضرورة تضافر الجهود بين أبناء الأمة وتكامل الأدوار خدمة للقضايا المشتركة وانتصارا للقيم التاريخية التي تربط بين شعوب الأمة رغم اختلافهم في الأوطان والأعراق والأجناس.