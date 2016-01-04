موريتانيا.. الشرطة تدعو الى مساعدتها في ضبط إرهابي

طالبت السلطات الموريتانية كل شخص يملك معلومة عن الإرهابي الخطير الذي تمكن من الفرار من السجن المركزي وسط العاصمة، بتقديمها إلى أقرب مركز شرطة، وقدمت السلطات في تعميم نشره معلومات دقيقة عن السالك ولد الشيخ المدان بالإعدام.

ونشرت صوراً ومعلومات عنه وقالت في بيان لها: "هذه الصور للمدعو السالك ولد الشيخ من مواليد سنة 1984 في مدينة أطار لأبيه: الشيخ ولد محمدو ولد أعل ولأمه : أمينتاه منت أني".

وأضاف البيان الذي جاء تحت عنوان "بلاغ هام"، أن السجين الهارب "قصير القامة طوله 1.65 متراً... وهو إرهابي خطير محكوم عليه بالإعدام، مشمول في قضية محاولة تفجير في نواكشوط".

وخلص البيان إلى دعوة أي مواطن لديه معلومات من شأنها أن تفضي إلى إلقاء القبض على المعني أو إبلاغ أي سلطة أمنية". وفتحت السلطات تحقيقا مع فرقة الحرس المكلفة بالحراسة في اليوم الذي فر فيه السجين.

وتمكن القيادي في تنظيم القاعدة بموريتانيا السالك ولد الشيخ المدان بالإعدام بسبب إدانته بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من الفرار من السجن ولم تتمكن السلطات لحد الساعة من تحديد من مكانه.

واعترف الشيخ ولد السالك الذي اعتقل في سيارة محملة بالمتفجرات على طريق رملية وعرة جنوب العاصمة، أنه زار معاقل القاعدة شمال مالي وكان يستهدف في العملية التي كلف بها السفارة الفرنسية بنواكشوط وموكب الرئيس ولد عبد العزيز، وادين بالاعدام وهو الحكم الذي لم يعد ينفذ في موريتانيا حيث يقضي المدان به عقوبة السجن المؤبد.