الشرطة الموريتانية تعتقل شخصين بعد محاصرة منزل ارهابي

حاصرت وحدات من الشرطة الموريتانية عددا من المنازل في حي "عين الطلح" شمال العاصمة نواكشوط، بعد رصد مكالمة من القيادي في تنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك، المحكوم عليه بالإعدام بسبب تورطه في قضايا ارهابية.

وأسفرت عملية الحصار التي دامت عدة ساعات مساء الجمعة عن اعتقال شخصين لم تعلن السلطات إذا كان أحدهما السجين الفار ولد السالك، أو عن علاقتهما به. وقالت مصادر أمنية مطلعة أن وحدة مكافحة الإرهاب بنواكشوط تمكنت خلال عملية محاصرة عدة منازل من اعتقال شخصين في المنزل الذي كان ولد السالك مختبئا فيه.

وأكدت المصادر أن ملاحقة السجين ولد السالك مستمرة حيث أنه ما يزال في حالة فرار ولم يتم اعتقاله.

وكانت السلطات قد اعتقلت بعد فرار ولد السالك من السجن المركزي بنواكشوط في ملابس نسائية، والدته وزوجته لعدة أيام.

وكان ولد السالك قد فر من السجن المدني بنواكشوط قبل أسبوع. وحُكم على ولد السالك بالإعدام بعد القبض عليه عام 2011 حيث كان يخطط لتفجير السفارة الفرنسية واغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.