"شاشات" تعرض أفلاما يابانية لأول مرة في موريتانيا

يستضيف المتحف الموريتاني تظاهرة شاشات التي تخصص هذا العام لتنظيم أيام السينما اليابانية لأول مرة في البلاد، ويتضمّن برنامج التظاهرة التي أشرفت وزيرة الثقافة هند بنت عينينا على إعطاء انطلاقتها، عرض أفلام يابانية طويلة وقصيرة تتناول بالصورة والصوت جوانب من مظاهر الحياة العامة في اليابان، مع ترجمة باللغتين العربية والفرنسية.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة على أن مبادرة تنظيم هذه الأيام ستكون لها انعكاسات إيجابية على مسار التعاون القائم بين البلدين، كما ستمكن المشاهد الموريتاني من التعرف على حضارة اليابان الضاربة جذورها في التاريخ .

وأضافت أن الصورة تشكل أسهل وسيلة للتقارب بين الشعوب وخاصة منها الصور التي تعالج قضايا اجتماعية وتحض على ترسيخ دعائم السلم والتعاون بين الشعوب ورسم بسمة المحبة على شفاه المحتاجين بدلا من صور الحروب والنزاعات والفتك والدمار التي تعرض على شاشات الإعلام.

ودعت الوزيرة القائمين على دار السينما إلى تعزيز المبادرة من خلال تنظيم أيام سينمائية مماثلة مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في موريتانيا، معربة عن استعداد القطاع لدعم كل جهد يعزز روح التقارب الثقافي بين الشعوب.

ويهدف مشروع "شاشات" إلى إبراز ثقافة كل البلدان والتعريف بها وتقديمها للشعب الموريتاني، وسبق للمشروع أن استضاف السينما المغربية والمصرية التي كانت مجالا للإبراز وتقديم سينما الآخر، بالإضافة إلى المساهمة في تغذية الساحة الثقافية في موريتانيا.