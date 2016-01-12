بعثة من مركز الملك سلمان للإغاثة تزور موريتانيا

بدأت بعثة سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة لموريتانيا، تهدف الى الاطلاع على احتياجات مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا، واجتمعت البعثة التي يرأسها فالح السبيعي مدير دائرة الإحصاء بالمسؤولين الموريتانيين، حيث بدأت البعثة السعودية بلقاء مفوض الأمن الغذائي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، على ان تلتقي باقي المسؤولين في اليومين المقبلين.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من اطر مفوضية الأمن الغذائي بحث سبل تعزيز التعاون بين المفوضية وهذه الهيئة السعودية وتطويره نحو الأفضل.

وتتمتع المفوضية وهي هيئة حكومية مكلفة بالسهر على الأمن الغذائي بعلاقات تعاون مع كل من برنامج التعاون الايطالي والياباني وبرنامج الغذاء من أجل السلام الأمريكي، وتتجاوز ميزانيها للعام الحالي مليارين أوقية (دولار واحد يساوي 332 اوقية).

