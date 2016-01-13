مركز الملك سلمان يوزع 60 ألف سلة غذائية بموريتانيا

بدأت بعثة سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة توزيع مساعدات غذائية في موريتانيا، وسيتم خلال هذه الحملة توزيع أكثر من60 ألف سلة غذائية في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف والفقر.

ويمثل هذا البرنامج الإغاثي العاجل أول حملة يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في موريتانيا، ومن المتوقع أن تتبعه حملات بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة إن موريتانيا تُعد الدولة الثالثة التي يتم فيها توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية. وأفاد الربيعة أن الحملة تمثل أولى الحملات بالتعاون مع الشريك المنفذ مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية وتحوي 60 ألف سلة غذائية تزن 2700 طن، سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضررا خلال اليومين القادمين في ولايات: الحوض الغربي، العصابة، كوركل، البراكنة، كيدماغا، الترارزه، وتستهدف 38 ألف و770 أسرة.

ويواصل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارته لموريتانيا للاطلاع على احتياجات مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا. واجتمع الوفد الذي يرأسه فالح السبيعي مدير دائرة الإحصاء بالمسؤولين الموريتانيين وعلى رأسهم مفوض الأمن الغذائي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي بحث سبل تعزيز التعاون بين المفوضية وهذه الهيئة السعودية وتطويره نحو الأفضل.