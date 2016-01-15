اعتقال 11 حارس أمن موريتاني تسببوا بفرار قيادي بالقاعدة

أحال قاضي التحقيق في موريتانيا أحد عشر حرسيا بينهم 4 ضباط وامرأة إلى السجن بتهمة التفريط في حراسة السجن مما تسبب في فرار القيادي بتنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك المحكوم عليه بالاعدام بسبب قضايا إرهابية.

ولا زالت السلطات الأمنية تبحث عن السجين ولد السالك الذي فر من السجن المدني بنواكشوط في 31 ديسمبر 2015، وحكم القضاء الموريتاني على ولد السالك بالإعدام بعد القبض عليه في إطار عملية "تفجير نواكشوط" عام 2011، التي كانت تستهدف اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

إلى ذلك أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس تغييرات بالادارة العامة للسجون على خلفية عملية فرار ولد السالك، حيث تم تعيين مولاي عبد الله باب مديرا للسجون بموريتانيا خلفا لمديرها السابق الشيخ ولد ايهاه الذي تم تعيين نائبا عاما بنواكشوط الشمالية.

كما تم تكليف القاضي أحمد ولد عبد الله بمنصب المدير العام المساعد للسجون.