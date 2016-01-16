موريتانيا.. اصابات في مظاهرة لحركة "إيرا" الحقوقية

أطلقت الشرطة الموريتانية قنابل الغاز لتفريق محتجين من الحركة الحقوقية "إيرا" التي نظمت اليوم الجمعة مظاهرة بنواكشوط بمناسبة الذكرى الأولى للحكم بالسجن عامين نافذين على زعيم الحركة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.

وتوقف المحتجون أمام وزارة العدل الموريتانية حيث رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن زعيم الحركة بيرام ولد اعبيدي الذي يقضي حكما بالسجن ثلاث سنوات في سجن ألاك جنوب البلاد. ورددوا هتافات منددة بسياسة الدولة تجاه شريحة "العبيد" سابقا.

ووقعت اشتباكات مباشرة بين شرطة وأنصار حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق المستعبدين سابقا، وتمكنت عناصر مكافحة الشغب من تفريق متظاهري الحركة بالقوة وباستعمال القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، مما تسبب في وقوع اصابات في صفوف المحتجين.