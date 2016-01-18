المعارضة الموريتانية تستعد لمهرجان 30 يناير

أعلن رئيس حزب تواصل بموريتانيا، محمد جميل منصور، أن منتدى المعارضة يستعد لتنظيم مهرجان كبير في 30 يناير الحالي، وهو أول مهرجان ينظم بعد مسيرة المنتدى والتي قاطعتها بعض أحزاب المعارضة.

وذكر ولد منصور في لقاء نظمه حزبه أن المنتدى استعاد الحياة بعد مسيرته الأخيرة والتي كان لحزب تواصل "دور بارز فيها ينبغي أن نحافظ عليه دائماً في كل أعمال المنتدى وأنشطته".

كما أكد أن "هذه السنة ستكون سنة إعادة الإحياء للعمل الحزبي، خاصة في ظل وجود شباب مستعد ونساء مضحيات لخدمة وتحقيق الأهداف النبيلة للحزب"، مضيفاً أن "حزب تواصل قرر تنظيم برنامج تكويني لهذا العام يشمل جميع المنتسبين لاستمرار أساليب النضال وتطويرها لدى المناضلين وتطوير عمل الحزب الميداني والقاعدي المباشر مع المناضلين والمجتمع".

وأوضح أن حزب تواصل لديه مشروع سياسي كبير للإصلاح يقوم على منهج مشاركة المجتمع وتحقيق التغيير بكل الوسائل السلمية والنضالية المشروعة.