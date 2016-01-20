موريتانيا.. إلقاء القبض على قيادي القاعدة الهارب

أكدت مصادر موريتانية رسمية نبأ اعتقال القيادي بتنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك وذلك بعد أسابيع من فراره من السجن المدني بنواكشوط، وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال ولد السالك في دولة غينيا بيساو التي لا تفصلها عن موريتانيا سوى دولة واحدة هي السنغال، مما يؤكد أنه قطع الحدود البرية الجنوبية لموريتانيا في اتجاه دول الساحل الإفريقي حيث ينشط تنظيم القاعدة حاليا.

وكانت السلطات الأمنية في موريتانيا قد طالبت من نظيرتها في الدول المجاورة التعاون في مجال البحث عن ولد السالك الذي تعتبره السلطات من أخطر سجناء القاعدة في موريتانيا.

وقالت المصادر إن إجراءات نقل ولد السالك لموريتانيا بدأت بالفعل، وأضافت ان الجهات الأمنية ستكشف لاحقا تفاصيل عملية توقيف ولد السالك.

وكان ولد السالك قد فر من السجن المدني بنواكشوط في 31 ديسمبر الماضي، وحكم القضاء الموريتاني على ولد السالك بالإعدام بعد القبض عليه في إطار عملية "تفجير نواكشوط" عام 2011، التي كانت تستهدف اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.