الإغاثة الإسلامية توزع مساعدات مالية يتامى موريتانيا

نظمت هيئة الإغاثة الاسلامية العالمية يوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط حفلا لتسليم مخصصات الأيتام المكفولين من طرف الهيئة، وهو الحفل الذي يعد تقليدا سنويا ترأسته مديرة مكتب الهيئة في موريتانيا مسعودة بنت بحام التي أشرفت على توزيع مخصصات مالية على أزيد من ألف يتيم وبغلاف مالي إجمالي يناهز سبعين مليون أوقية.

وثمن الشيخ ولد بوعسرية الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان الجهود الخيرة التي تقوم بها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في موريتانيا وجهودها الدائمة والمستمرة في إعانة الفقراء وكفالة اليتامى وإفطار الصائمين وغيرها من المبادرات الإنسانية المفيدة.

وبدورها أوضحت مسعودة منت بحام مديرة مكتب هيئة الإغاثة الاسلامية العالمية في موريتانيا أن الهيئة حريصة على مواصلة التدخل الدائم في موريتانيا لصالح الفئات المستهدفة من طرفها، وأن المرحلة الأولى لهذا البرنامج تستهدف تقديم الدعم لصالح 1000 يتيم في موريتانيا.

وتقدمت مسعودة منت بحام بجزيل الشكر والامتنان للحكومة الموريتانية على التسهيلات التي تقدمها للهيئة والتي مكنتها من إنجاز العديد من المهام التي تدخل في إطار اختصاصاتها.

وبدوره ثمن الفقيه الشيخ ولد صالح نائب الامين العام لرابطة العلماء الموريتانيين أهمية كفالة الأيتام ودورها في التكافل الاجتماعي، ودعا الجميع الى مواساة الأيتام وتقديم يد العون بصورة دائمة لهم.