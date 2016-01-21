موريتانيا تضبط أخطر عناصر سجناء القاعدة

أكدت السلطات الموريتانية القبض على القيادي بتنظيم القاعدة الشيخ ولد السالك وذلك بعد أسابيع من فراره من السجن المدني بنواكشوط، الذي تعتبره السلطات من أخطر سجناء القاعدة في موريتانيا.

وبث التلفزيون الموريتاني لقطات لوصول الطائرة التي أقلت ولد السالك مع الفرقة الأمنية التي تسلمته من سلطات غينيا بيساو حيث تم اعتقاله، وأولى المسؤولون أهمية خاصة للتسجيل الذي يظهر نقل السجن من الطائرة إلى السجن، حيث تم بث التسجيل في نشرات الأخبار الرئيسية.

وكانت السلطات الأمنية في موريتانيا قد طالبت من نظيرتها في الدول المجاورة التعاون في مجال البحث عن ولد السالك.

وكان ولد السالك قد فر من السجن المدني بنواكشوط في 31 ديسمبر الماضي، وحكم القضاء الموريتاني على ولد السالك بالإعدام بعد القبض عليه في إطار عملية "تفجير نواكشوط" عام 2011، التي كانت تستهدف اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.